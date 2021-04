Die Halsknochen eines Flugsauriers mit langem Hals haben eine besondere Form. Foto: Williams et al./Cell Press/dpa

Dazu durchleuchteten jetzt Wissenschaftler uralte Knochenfunde mit einem Computer-Tomographen. Sie schauten dabei auf die Halswirbel der Tiere. Auch Menschen haben solche Wirbel. Sie geben unserem Körper Halt. Die Wirbel der Flugsaurier sind aber anders aufgebaut, fanden die Forscher heraus. Sie hatten im Inneren Verbindungen, die die Forscher an Fahrrad-Speichen erinnerten. Diese machten die Wirbel stabil. "Das ist anders als alles, was bisher in einem Wirbel von irgendeinem Tier gesehen wurde", sagte einer der Forscher.