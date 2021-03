In diesem Schloss wurde vor vielen Jahren der Märchenfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» gedreht. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB

Fachleute nennen solche Stellen auch Drehorte. Manche davon sind sogar berühmt geworden. Teilweise kommen sogar Touristen dorthin. Sie wollen sich die Orte ansehen, an denen ihre Lieblingsfilme gedreht wurden.

Falls du mal in die Stadt Bamberg in Bayern kommst, kannst du zum Beispiel Drehorte aus den Sams-Filmen entdecken. Die Pfefferkörner-Filme zeigen viele Stellen in der Stadt Hamburg.