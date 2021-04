Wieso lassen sich Flugzeuge manchmal ziehen? Die können doch auch selbst fahren. Können vielleicht - aber dürfen nicht. Ein Sprecher vom Flughafen in Frankfurt am Main kann das erklären: "Ein Flugzeug muss von dem Schlepper bewegt werden, wenn es zum Beispiel an eine Position am Flughafengebäude herangefahren wird." Denn aus Gründen der Sicherheit dürfen die Triebwerke eines Flugzeugs nur laufen, wenn sie weiter von Gebäuden entfernt sind.

Wenn ein Flugzeug startklar ist, wird es erneut von einem Flugzeugschlepper vom Flughafengebäude fortgeschoben. Manchmal fährt dabei noch ein zweites Fahrzeug vorne weg. Es weist dem Flugzeug den Weg zur Startbahn.