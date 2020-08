Auch in Naturschutzgebieten entsteht manchmal Abfall. Damit seltene Blumen gut wachsen können, müssen zum Beispiel Hecken und Gebüsche gestutzt werden. Wenn die Äste und Blätter dann in den Kraftwerken umgewandelt werden, schont das sogar die Umwelt und das Klima.

In dem Biomasse-Heizwerk werden die Pflanzenreste dann verbrannt. So entsteht Wärme und Strom für die Städte und Dörfer in der Nähe. Damit die Verbrennung nicht doch schädlich für das Klima ist, muss zum Beispiel darauf geachtet werden, dass nicht zu viele schädliche Stoffe in die Luft geblasen werden.