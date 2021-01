Heute laufen wir ein Schwein. Oder doch lieber einen Hund? Tatsächlich machen manche Sportler genau das in ihrer Freizeit. Sie planen ihre Strecke so, dass sich hinterher auf dem Stadtplan auf dem Smartphone ein Bild ergibt. Mit einer Einstellung in einer speziellen App können die Linien auch andere Leute sehen.