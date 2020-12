Solch riesige Schiffspropeller aus Metall entstehen in Mecklenburg-Vorpommern und werden dann an große Schiffe angebaut. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Zuerst stellen die Fachleute in Waren allerdings kleinere Modelle der Schrauben her. Die sind dann etwa aus Kunststoff. Neuerdings kommen sie auch aus einem speziellen 3D-Drucker. Erst wenn so die passende Form gefunden wurde, wird eine große Gussform für die Schraube hergestellt. In die wird dann superheißes, flüssiges Metall gegossen. Kühlt die Masse ab, wird sie ganz hart.