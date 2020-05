Wer sich krank fühlt oder ist, darf zum Beispiel nicht schwimmen gehen. Außerdem ist es wichtig, Abstand zu halten zu anderen Schwimmern - und zwar im Wasser und vor allem an Land.

Im Schwimmbad musst du dir wenig Sorgen machen. Dort bereiten Mitarbeiter das Wasser ständig auf. So befindet sich zum Beispiel Chlor darin. Das ist eine Art Desinfektionsmittel, das gegen Viren und Bakterien schützt.

Bei kleinen, natürlichen Badeteichen ist es besser, vorsichtig zu sein. Denn im Wasser gibt es keine Desinfektionsmittel. Somit besteht ein gewisses Risiko, dass sich Menschen hier anstecken können.

In größeren Naturgewässern, also Badeseen oder in Nordsee und Ostsee, gibt es sehr viel Wasser. Durch die Verdünnung ist sehr unwahrscheinlich, dort in Kontakt mit dem Virus zu kommen, sagen Fachleute.