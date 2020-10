Eine Lokomobile konnte zum Beispiel einen Pflug hin- und herziehen, um ein Feld umzugraben. Oder sie trieb eine Säge an. Viele Arbeiten in der Landwirtschaft wurden so leichter.

Heute stehen solche Maschinen nur noch im Museum. Allerdings sind sie oft schon um die 100 Jahre alt. Deshalb weiß kaum noch jemand, wie man sie wieder zum Laufen bringt. Im Ort Bockenem in Niedersachsen haben sich einige Fans aber selber beigebracht, wie es geht. So kann Angelika repariert werden und wieder dampfen. Das sollen dann auch Museumsbesucher zu sehen bekommen.