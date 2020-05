Im Becken ist kein Wasser, so kommt man besser an die technischen Geräte. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das sieht dann aber schon irgendwie witzig aus. Besonders wenn jemand in einem trockenen Schwimmbecken abtaucht. Zu sehen ist das auf einem Foto aus dem Bad in Marktoberdorf in Bayern. Dort bereiten Fachleute gerade alles vor, damit bald wieder Menschen ganz normal im Wasser schwimmen können.