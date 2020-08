Langeneß (dpa) - Wer von der Insel Langeneß aufs Festland will, nimmt die Fähre. Oder die Lore! Das ist ein kleines Fahrzeug, das auf Schienen rollt. Damit kommen die Einwohner der Insel in etwa 45 Minuten über einen Damm aufs Festland. Man muss also nicht auf die Fähre warten.