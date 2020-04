Ein Teil von Istanbul liegt auf dem europäischen Kontinent, so wie auch Deutschland. Ein anderer Teil liegt in Asien. Wer die Brücke über das Meer nimmt, kann also zwischen den Kontinenten hin und her wechseln.

Insgesamt verbinden in Istanbul mehrere Brücken die beiden Kontinente. Sie führen über den Bosporus. So heißt das Stück Meer zwischen Asien und Europa.