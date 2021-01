Ein Experiment verlief zum Beispiel so: Ziegen kamen in einen Raum mit zwei Löchern in einer Wand. Ein Loch war offen. Das andere Loch hatte eine Schiebetür davor. Hinter beiden Öffnungen lag eine Nudel als Belohnung.

Das Ergebnis: Die Hälfte der Ziegen holte sich lieber die Nudel hinter der Schiebetür. Sie schoben dafür die Tür mit ihrer Schnauze auf. Dabei hätten die Tiere die Belohnung auch ohne diese Mühe bekommen können!