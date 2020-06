Viele Möwen sieht man an der Nordsee und der Ostsee. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Allein in Schleswig-Holstein findet man zehn verschiedene Möwenarten! Dieses Bundesland liegt ganz im Norden von Deutschland. Aber auch in anderen Bundesländern gibt es Möwen und sogar in großen Städten wie Berlin kann man die Vögel entdecken.

Besonders häufig kommen bei uns unter anderem Silbermöwen und Sturmmöwen vor. Manche Möwen können übrigens ziemlich frech werden, wenn sie hungrig sind. Dann müssen Menschen auf ihr eigenes Essen gut aufpassen, damit es ihnen nicht geklaut wird.