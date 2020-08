Wenn du Justin Bieber im Internet folgst, kennst du vielleicht sogar schon zwei Savannah-Katzen: Tuna und Sushi. Denn für seine beiden Savannahs hat der Sänger einen eigenen Instagram-Kanal eingerichtet.

Niedlich sind die Tiere schon mit ihrem gemusterten Fell und den riesigen Ohren. Aber man könne sie nicht so einfach halten wie normale Hauskatzen, erklären Fachleute. Savannah-Katzen brauchen zum Beispiel viel mehr Platz und Bewegung. Sie können locker zwei Meter hoch springen, also so hoch wie ein großer Mensch.

Einfach rauslassen geht auch nicht: Denn diese großen Katzen könnten für heimische Tiere gefährlich werden. Trotzdem werden auch in Deutschland Savannahs immer beliebter, obwohl eine mehrere Tausend Euro kosten kann.