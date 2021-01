Garnelen schwimmen in einem Kescher. Foto: Ole Spata/dpa

Einige Menschen finden Garnelen sehr lecker. Die Garnelen auf ihren Tellern stammen meist aus Asien oder Südamerika. Dort gibt es viele Garnelen-Zuchten. Allerdings werden dafür oft Mangroven gefällt. Das sind sehr nützliche Bäume, die ein warmes und feuchtes Klima mögen und gut mit Salzwasser klarkommen. Sie halten das Wasser sauber und zwischen ihren Wurzeln leben verschiedenste Fische und Krebse.

Inzwischen gibt es bei uns aber auch Garnelen aus Deutschland zu kaufen. Sie werden zum Beispiel im Bundesland Niedersachsen gezüchtet. Dort leben sie in großen Becken. So werden keine Mangroven-Wälder zerstört. Das war dem Chef der Zucht wichtig. Er sagt: "Ich will gesunde Lebensmittel mit meinen eigenen Händen produzieren".