Haselmäuse sind nur etwa so groß wie ein Daumen. Foto: picture alliance / dpa

Aber man kann ihnen trotzdem auf die Spur kommen. Wie es ihr Name verrät, mögen sie Haselnüsse. Das heißt, man sucht zum Beispiel am Waldrand nach dichtem Gebüsch mit Haselsträuchern.

Dann schaut man sich die Nüsse am Boden genau an: Haben sie ein kreisrundes Loch mit gleichmäßigen oder leicht schrägen Zahnspuren am Rand? Dann hat sich eine Haselmaus die Nuss herausgeholt.

Naturschützer im Bundesland Hessen haben jetzt eine Aktion gestartet: Dort sollen Kinder und Schulklassen angeknabberte Haselnüsse untersuchen und sammeln. So wollen die Naturschützer herausfinden, wie viele Haselmäuse dort leben.