In der Natur leben Manul-Katzen im Gebirge in Asien, zum Beispiel in den Ländern Armenien, China und dem Iran. Die Tiere sind etwa so groß wie unsere normalen Hauskatzen. Die Manul-Katzen haben aber mehr Fell. Das lässt sie schnell rundlicher erscheinen. Man erkennt die Tiere außerdem gut an ihren abgerundeten Ohren.