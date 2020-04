Um den Dachgarten in München zu besuchen, muss man mit dem Aufzug in den sechsten Stock fahren. Oben angekommen, hat man einen schönen Ausblick auf die Stadt. An sonnigen Tagen kann man sogar in der Ferne die Berge der Alpen sehen.

Oben im Dachgarten wachsen nicht nur Pflanzen. Dort leben auch einige Tiere, zum Beispiel Schafe. Erst neulich sind zwei Lämmchen auf die Welt gekommen. Ob sie wohl schwindelfrei sind? "Es sind Bergschafe, insofern hätten sie schon mal kein Problem mit der Höhe", beantwortet der Schäfer die Frage.