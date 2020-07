Waschbären brechen manchmal wirklich in Häuser ein. Sie leben nämlich auch auf Dachböden. Wenn man es da nachts rumpeln hört, kann es gut sein, dass ein Waschbär dort wohnt. Das ist für einige Leute ein Problem. Denn die Tiere können Schäden am Haus anrichten und Sachen kaputt machen.

Darum gibt es Menschen, die dafür sorgen, dass keine Waschbären ins Haus kommen. Zum Beispiel so: Wenn ein Waschbär am Regenrohr hochklettern will, bekommt er einen kleinen Stromschlag. Ein Fachmann sagt: Das ist besser, als den Waschbären zu töten. Denn so sucht er sich einfach ein anderes Zuhause.