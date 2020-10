Der Grund für die Aktion war der Welttierschutztag am Sonntag. Die Tierschützer in Berlin wollten auf etwas aufmerksam machen: Zu viele echte Tiere werden in der Welt schlecht behandelt, finden sie. Viele Tiere würden etwa gequält, gejagt oder auch getötet. Das müsse sich ändern.

Am Sonntag will der Deutsche Tierschutzbund die Arbeit von Tierheimen vorstellen. Besonders wegen der Corona-Krise fehle den Heimen viel Geld, um die Tiere zu versorgen.