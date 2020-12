Im Meer jagen sie zum Beispiel Fische und Garnelen. Selbst im trüben Wasser finden die Tiere sich zurecht. Dabei helfen ihnen ihre Schnurrbarthaare, die Vibrissen. Diese Haare sind sehr empfindlich. Durch sie spüren die Seehunde etwa, wenn sich in ihrer Nähe Beute bewegt.

Seehunde kommen in Deutschland vor allem im Wattenmeer der Nordsee vor. An der Ostsee kann man sie seltener beobachten. Manchmal passiert es, dass junge Robben von ihren Müttern getrennt werden. Um solche Jungtiere kümmern sich Helfer in den Seehund-Stationen. Ihr Ziel ist es, die Tiere aufzupäppeln und wieder auszuwildern.