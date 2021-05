Außerdem sind die Tiere im Dunkeln aktiv. Nachts und in der Dämmerung kommen sie aus ihren Verstecken. Die finden die kleinen Bären auch in unseren Städten. So leben zum Beispiel in Berlin, der größten Stadt Deutschlands, zahlreiche Waschbären. Aber auch andere Wildtiere streifen durch die Hauptstadt. So kann man mitten in Berlin zum Beispiel auf Füchse treffen.