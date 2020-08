Früher lebten sogar eine ganze Menge bei uns in kleinen Gewässern und Mooren. Dort ernähren sie sich von Mückenlarven, Regenwürmern und Krebstieren zum Beispiel. Um diese Nahrung müssen sie sich nicht mit Fischen streiten, erklärt ein Naturschützer.

Damit die Europäische Sumpfschildkröte bei uns nicht ausstirbt, züchten Naturschützer die Tiere. Diese Babyschildkröten sind gerade einmal so groß wie Walnüsse. Wenn sie groß und kräftig genug sind, werden sie in die Natur ausgesetzt. Dann sind sie etwa bei einem Projekt im Bundesland Brandenburg schon zwei Jahre alt. Mit solchen Hilfen am Anfang sollen die Schildkröten bald auch in Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Hessen und Niedersachsen wieder öfter auftauchen.