Inzwischen geht es Eerin richtig gut. Das liegt aber vor allem an Mario Chindemis Hilfe. "Wir mussten Starthilfe geben, sonst hätte sie es nicht geschafft", erzählt er.

Wenn Koalas geboren werden, sind sie ganz winzig: in etwa so groß wie ein Gummibärchen. Deshalb ist es am Anfang sehr wichtig, dass die Kleinen genügend gefüttert werden und schnell kräftiger werden. Die Mutter von Eerin konnte ihr aber nicht genug Milch geben.

Also ist der Pfleger eingesprungen. Weil Koalas tagsüber viel schlafen und dafür nachts putzmunter sind, nahm Mario Chindemi Eerin mit nach Hause. So konnte er sie nachts füttern. Auch, wenn er so selbst wenig Schlaf abbekommen hat.