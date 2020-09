In der Brunftzeit röhren die Hirsche. Foto: Swen Pförtner/dpa

Stärke zeigen und andere beeindrucken: Das geht bei Hirschen zum Beispiel über Gebrüll. "Der Brunftschrei ist schon sehr laut. Das Röhren der Hirsche geht unter die Haut", sagt ein Förster.

Die Rufe kann man mit etwas Glück im Wald hören. Ein bisschen leichter geht es in Wildparks, wo die Tiere an Menschen gewöhnt sind. Manche Parks bieten sogar spezielle Führungen an.