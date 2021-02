Was macht denn der Koala am Steuer? Tiere sollten doch nun wirklich nicht Auto fahren. Keine Sorge, das Auto, in dem das Beuteltier sitzt, fährt nicht. Es steht in einem Stau. Den hatte der Koala am Dienstag auf einer Autobahn in Australien ausgelöst. In dem Land sind Koalas zu Hause.