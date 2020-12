Wisente sind die größten Landsäugetiere Europas. Sie können bis zu drei Meter lang und männliche Tiere bis zu 1000 Kilogramm schwer werden.

Vor langer Zeit lebten Wisente in weiten Teilen Europas. Doch sie wurden in ihren natürlichen Lebensräumen ausgerottet. Seit einigen Jahrzehnten werden sie aber gezüchtet und in mehreren Gebieten wieder angesiedelt, etwa in Polen, der Slowakei, Weißrussland, Aserbaidschan und auch in Deutschland.