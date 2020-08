Am Ende ging aber alles gut aus. Die Feuerwehr kam mit einer Leiter und brachte das Tier in Sicherheit. Eine Feuerwehrfrau, die sich mit Katzen auskennt, packte die Katze mit einem speziellen Griff am Genick und nahm dann sie in den Arm. Am Boden angekommen, freute sich die Familie sehr, dass Nala alles gut überstanden hatte.