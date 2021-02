Das Ganze passierte im Land Malaysia in Südostasien in der Nähe einer Schule. Zum Glück fanden Helfer das Männchen. Es zu befreien war gar nicht so einfach. Denn Tapir-Männchen sind ziemlich schwer. Bis zu 350 Kilogramm können sie wiegen. Fünf Stunden dauerte es, bis der Tapir frei war.

Bei uns kennt man Tapire nur aus dem Zoo. In Südostasien sowie in Südamerika und Mittelamerika aber leben die Tiere in freier Wildbahn.