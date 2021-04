Im Zoo ist Jan eine echte Berühmtheit. Denn er gilt als das älteste Faultier weltweit, das in einem Zoo lebt. Am Freitag feiert er seinen 51. Geburtstag. Eine große Party gibt es allerdings nicht. Jan ist ein Einzelgänger und hat am liebsten seine Ruhe.

"Er ist kamera- und menschenscheu, außerdem nachtaktiv", erzählt die Sprecherin. Die Zoobesucher bekommen Jan deshalb nicht allzu oft zu Gesicht. Auch deshalb hat der Zoo ein Video von Jan ins Internet gestellt. Du kannst dir das niedliche Faultier hier anschauen: http://dpaq.de/u9Upi