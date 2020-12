Früher zogen dort die kräftigen Hunde Schlitten für die Menschen übers Eis. Bekannt wurden sie auch als Lebensretter. Sie sollen zum Beispiel Menschen aus dem Wasser an Land gezogen haben.

Auch deshalb wurden diese Hunde beliebt. Sie kamen so auch in andere Länder und wurden dort ebenfalls gezüchtet. Der Name Neufundländer ist aber geblieben.