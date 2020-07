Vor diesem Problem standen bei einem Experiment mehrere junge Hunde und Minischweine. Forscher hatten die Dose auf dem Boden platziert. Mal war die Dose leicht zu öffnen, mal gar nicht. Die Fachleute wollten so etwa herausfinden, wie die Tiere Probleme lösen. Und wie lange und hartnäckig sie versuchen, die Dose zu öffnen.

Am Ende schnitten die Minischweine besser ab als die Hunde. "Sie waren viel ausdauernder als die Hunde bei ihrem Bemühen, die Schachtel zu öffnen", sagte eine der Forscherinnen. Die Hunde wandten sich früher an den Menschen in der Umgebung.