Die helle Färbung ist bei dieser Beuteltierart ungewöhnlich. Sonst haben Haarnasenwombats eher ein graues bis graubraunes Fell. So ist es auch bei der Mutter des Wombat-Mädchens.

Es lebt in einem Wildpark im Südosten von Australien und hat erst vor wenigen Monaten den Beutel der Mutter verlassen. Nun hat das Jungtier den Namen Honey Bun bekommen. Das ist englisch und bedeutet wörtlich übersetzt Honigbrötchen. Aber in der englischen Sprache ist es auch ein Kosewort und meint in etwa Schätzchen oder Liebling.