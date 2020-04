"Die Kinder heißen Flip und Flop", erzählt die Chefin des Zoos. "Es sind zwei kleine Jungs, die am 18. März geboren wurden." Owambo-Ziegen kommen eigentlich aus Afrika. In Deutschland leben nicht so viele. Deshalb sind Flip und Flop etwas Besonderes für den Zoo.

"Die Kleinen sind sehr kälteempfindlich", erklärt die Chefin. Aus diesem Grund wurde nach der Geburt eine Rotlicht-Lampe für sie angemacht. So eine Lampe wärmt.