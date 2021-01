"Das intensive Rufen wird sich noch steigern", sagt der Vogel-Experte Christian Dietzen. Etwa Ende Februar ziehen die Vögel dann in Nester und Bruthöhlen. Waldkauze ziehen etwa drei bis vier Jungvögel auf.

Wie viele Waldkäuze es in Deutschland gibt, weiß man nicht so genau. Christian Dietzen vermutet, die Zahl der Tiere hängt auch davon ab, wie viele Mäuse es gibt: "In guten Mäusejahren profitiert der Waldkauz von der reich verfügbaren Nahrung." Mäuse stehen ganz oben auf seinem Speiseplan.