Die Tiere sind nicht nur sehr süß anzuschauen. An manchen Orten haben sie haben auch eine Aufgabe. In Mooren und auf Heideflächen etwa fressen sie kleine Baumtriebe ab. So bleiben diese Landschaften erhalten. Auf Deichen halten sie das Gras kurz und treten den Boden fest. Der Deich bleibt dadurch stabil.

Viele Schafe werden aber auch geschlachtet. Vor allem an Ostern essen manche Menschen gern Lammfleisch.