In diesem Winter kann Mirjam Seidl-Meyerrose ihre Schlittenhunde zu Hause trainieren. Foto: Friso Gentsch/dpa

Normalerweise ist sie deswegen viel unterwegs. Sie fährt etwa nach Österreich oder Schweden, um dort zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen. In diesem Jahr konnte sie endlich mal zu Hause trainieren, denn auch in ihrer Heimat lag ordentlich Schnee.

Allerdings finden wegen des Coronavirus gerade keine Wettkämpfe statt. Mirjam Seidl-Meyerrose hofft, dass es bald wieder weitergehen kann. "Wettkämpfe sind einfach wichtig, um zu wissen, wo man steht", sagt sie.