In manchen Gegenden im Osten von Deutschland werden ab und zu Elche gesichtet. Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa

Es sind Elche. Hättest du gedacht, dass es diese Tiere auch bei uns in Deutschland wieder gibt? In den Bundesländern im Osten von Deutschland werden die Tiere ab und zu gesichtet. Sie kommen aus unserem Nachbarland Polen, sagen Fachleute. Es soll sich dabei hauptsächlich um junge Bullen handeln, also um Männchen. Auf der Suche nach einer Partnerin kommen sie nach Deutschland.

"Hier wäre viel Platz für die Tiere", sagt ein Elch-Experte über eine Gegend im Osten. "Doch die fehlenden weiblichen Tieren verhindern momentan noch eine dauerhafte Ansiedlung in Deutschland." Die jungen Bullen haben also nur selten Glück bei uns und ziehen meist alleine weiter.