Ein junges Erdmännchen blickt aus dem Bau. Die Erdmännchen Familie im Zoo in Duisburg hat Nachwuchs bekommen. Ein junges Erdmännchen schaut aus seiner Höhle. Foto: I. Sickmann/Zoo Duisburg/dpa

Normalerweise leben die Tiere im Süden des Kontinents Afrika. Mit ihren langen Krallen buddeln sie ihre Höhlen. Die bleiben am Tag schön kühl und werden in der Nacht nicht so kalt. Die Höhlen sind manchmal einfacher gestaltet, manchmal komplizierte Labyrinthe unter der Erde.

Den vielen Platz brauchen die Erdmännchen auch: Eine Familie kann bis ungefähr 30 Tiere groß sein. Wenn sie jung sind, bleiben sie erstmal für eine Weile in der Höhle. Im Zoo in der Stadt Duisburg hat sich jetzt ein Erdmännchen-Baby zum ersten Mal ins Freie gewagt. Dann ist es aber gleich wieder nach drinnen verschwunden.