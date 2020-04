Um Schneeleoparden in der Natur zu sehen, müsste man sehr weit reisen. Denn sie leben in Asien, zum Beispiel im Himalaya-Gebirge. Und dann bräuchte man auch noch viel Glück. Denn diese großen Katzen sind nicht nur sehr selten, sie bewegen sich auch vor allem in steilem und steinigem Gelände. Dort jagen sie zum Beispiel Huftiere, Murmeltiere und größere Vögel.