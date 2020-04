Heute allerdings transportieren die meisten Menschen ihre Sachen mit dem Auto. In einigen Ländern sieht man Esel trotzdem manchmal noch im Einsatz, zum Beispiel in Spanien und Griechenland. Tierschützer setzen sich dafür ein, dass die Tiere weniger Lasten tragen müssen.

Bei uns in Deutschland sind Esel eher in Zoos oder auf Höfen zu Hause. Sie leben oft auch in Streichelzoos, zum Beispiel gemeinsam mit Ziegen und Schafen. Denn die Tiere sind sehr gutmütig und lassen sich von den Besuchern anfassen.