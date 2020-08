Deshalb wollen Politiker nun Regeln vorgeben. Darin steht zum Beispiel, dass Hunde zweimal am Tag Auslauf haben müssen. Insgesamt sollen sie mindestens eine Stunde am Tag im Freien sein, also außerhalb ihres Zwingers oder der Wohnung.

Kontrollen bei jedem Hundebesitzer wird es trotz neuer Regeln wohl nicht geben. Die Vorschriften sollen vor allem das Leben von Hunden verbessern, die im Zwinger leben und fast nie dort rauskommen. Zwinger sind eingezäunte Bereiche, meist vor einem Haus.