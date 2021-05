Der gelbe Kasten ist ein Bienenstock, also ein Zuhause für Bienen. Foto: Oliver Dietze/dpa

Häufig stehen Bienenstöcke deshalb auf Wiesen oder an Waldrändern und gehören Imkern. Die ernten dann den Honig. Eher selten sieht man so etwas auf einem Balkon. Dabei können sich die nützlichen Tiere auch in der Stadt wohlfühlen.

Diesen Gedanken hatte wohl auch Michael Wirth im Südwesten von Deutschland. Er bietet Bienenstöcke zur Miete an. Die stellt er meist bei Firmen auf, zum Beispiel auf dem Balkon. Er kümmert sich auch darum, dass es den Bienen gut geht und erntet den Honig. Die Firmen machen das meist, weil sie etwas für den Naturschutz tun wollen. Den Honig dürfen sie aber auch behalten.