Das Schildkröten-Baby lebt in einem Zoo in Australien. Um Galapagos-Schildkröte in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, müsste man von Deutschland aus richtig weit reisen: auf die Galapagos-Inseln. Sie liegen im Pazifik und gehören zu Südamerika. Dort führen die Schildkröten meist ein entspanntes Leben. Sie bewegen sich wenig und schlafen bis zu 16 Stunden am Tag.