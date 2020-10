Bini soll in Zukunft weniger essen. Foto: Sven Hoppe/dpa

In einer Tierklinik in der Stadt München wird speziell dagegen etwas getan. Dort werden die Tiere auf Diät gesetzt! "Die Fettabdeckung sollte so dünn sein, dass man jede Rippe einzeln fühlt", sagt eine Ärztin etwa über den Hund Bini.

Die Hündin schaut etwas traurig aus. "Also Bini, da kommen harte Zeiten", sagt auch ihre Besitzerin. Bini kriegt jetzt weniger zu fressen. Am Ende wird der Hund sich aber vielleicht freuen. Schließlich hat er so bessere Chancen, lange zu leben.