Auch Mäuse haben eindeutige Gesichtsausdrücke. Das haben Forscher entdeckt. Sie hatten die Gesichter von Mäusen gefilmt, die eine Zuckerlösung zu trinken bekamen. Die Mäuse freuten sich darüber und drückten dies ähnlich aus. Auf ein Getränk mit viel Salz reagierten die Tiere angeekelt.

Die Forscher werteten die Aufnahmen am Computer aus. Auch Angst oder Schmerz ließen sich so erkennen. Zusätzlich konnten die Forscher mit technischer Hilfe feststellen, an welcher Stelle im Gehirn die jeweiligen Gefühle entstehen. Denn bei jedem Gefühl gibt es Reaktionen in unserem Gehirn. Die Forscher hoffen: Je mehr sie darüber herausbekommen, desto besser können sie auch manche Krankheiten von Menschen verstehen und behandeln.