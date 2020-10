"Wir haben es mal geschafft, ein Spiel über die Runden zu bringen", sagte der Angreifer Serge Gnabry nach dem Spiel am Samstag. Das Spiel gehörte zu einem Turnier für Länder aus Europa: der Nations League (gesprochen: näischens liig). Insgesamt hat es Deutschland in seiner Gruppe mit drei Gegnern zu tun. Auf Platz eins steht die Mannschaft aus Spanien.

Schon am Dienstag steht das nächste Spiel in dem Wettbewerb an. Dann spielt Deutschland gegen die Schweiz. Im letzten Duell zwischen den beiden Mannschaften ging Deutschland mit 1:0 in Führung. Am Ende stand es aber 1:1 unentschieden. Dieses Mal wollen die Deutschen mal wieder gewinnen.