Mit Basketball startete Marius als Kind, damals bei einem anderen Verein in Niedersachsen. Doch mit 16 hörte er wegen einer Verletzung auf. Ein paar Jahre später fing er aber wieder an, in der 5. Liga und als Hobby. Als die Artland Dragons vor etwa einem Jahr nicht genug Spieler hatten, erinnerten sie sich an Marius. Und nach einer Probewoche durfte er anfangen.

Er gehört zwar nicht zur Start-Aufstellung, aber der Club schätzt ihn als Ergänzungs-Spieler. "In der vergangenen Spielzeit hat er sich toll bei uns behauptet und einen großen Schritt nach vorne gemacht", sagt der Geschäftsführer der Artland Dragons, Marius Kröger.