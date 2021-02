Am Donnerstag aber hat sie ihr Halbfinale in einem sehr wichtigen Turnier verloren: den Australian Open. Das hat sie wohl sehr traurig gemacht. Den Reportern beantwortete Serena Williams nur wenige Fragen. Dann fing sie plötzlich an zu weinen und verließ den Raum.

Warum genau die Sportlerin so traurig über die Niederlage war, weiß erstmal nur sie. Ein Problem ist vermutlich: Serena Williams mag dieses Turnier sehr gern und hat es auch schon sieben Mal gewonnen.