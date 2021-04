Das Coronavirus hat auch die Bundesliga durcheinander gebracht. Schon seit Monaten dürfen keine Fans ins Stadion. Aber nach einer Pause vergangenes Jahr laufen immerhin die Spiele wieder normal. Das funktioniert jetzt auch nicht mehr!

Denn im Team von Hertha BSC haben sich vier Leute angesteckt. Die Mannschaft muss in Quarantäne. Das heißt: Alle müssen zu Hause bleiben, damit sie das Virus nicht verbreiten. Hier erfährst du mehr.

Welche Maßnahmen gelten jetzt?

Das Gesundheitsamt in Berlin hat entschieden, dass die ganze Mannschaft 14 Tage in Quarantäne muss: bis Ende April. Spieler und Trainer dürfen nicht raus und zusammen trainieren. Die nächsten drei Bundesliga-Spiele von Hertha werden deshalb verschoben. Das hat die Deutsche Fußball Liga, kurz DFL, am Freitag entschieden.

Was bedeutet das für die Bundesliga?

Normalerweise spielen alle 18 Bundesliga-Mannschaften in einer Saison zweimal gegeneinander: zu Hause und auswärts. Die Termine für diesen Spielplan stehen meist lange vorher fest. Wenn ein Spiel ausfällt und nachgeholt werden muss, kommt der Plan durcheinander.

Für Hertha BSC betrifft das jetzt die Spiele gegen die Vereine FSV Mainz 05, SC Freiburg und FC Schalke 04. Die können nicht im April stattfinden, sondern wohl erst im Mai. Wann genau diese Nachholspiele sein sollen, ist aber noch offen. Eigentlich geht die Saison am 22. Mai zu Ende. Ob das pünktlich klappt, ist nun nicht sicher.

Wie schwierig ist die Situation für Hertha BSC?

Ziemlich schwierig. Bei dem Verein herrschte zuletzt schon viel Trubel. Gerade steht Hertha nur auf Tabellenplatz 15, gefährlich nah am Abstieg in die 2. Liga also. Wenn die Mannschaft aus der Quarantäne kommt, hat sie nur sehr wenig Zeit, um zusammen zu trainieren. In wenigen Wochen muss sie zudem viel häufiger spielen als geplant. Das könnte ein anstrengender Endspurt werden!